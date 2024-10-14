وزارة التعليم الفني تعلن نتائج الاختبارات النهائية 2023-2024 بعدن - أخبار كلمتك

وزارة التعليم الفني تعلن نتائج الاختبارات النهائية 2023-2024 بعدن - أخبار كلمتك

كوادر ثانوية ابان ينظمون وقفة احتجاجية جديدة ويعلنون هذا الامر - أخبار كلمتك

كوادر ثانوية ابان ينظمون وقفة احتجاجية جديدة ويعلنون هذا الامر - أخبار كلمتك

الكشف عن المسؤول الذي حرم عدن من الكهرباء - أخبار كلمتك

الكشف عن المسؤول الذي حرم عدن من الكهرباء - أخبار كلمتك

فضيحة مدوية.. تعرض عصابة ابتزاز للفتيات بصورهم وبفيديوهات في صنعاء لهذا الامر - أخبار كلمتك

فضيحة مدوية.. تعرض عصابة ابتزاز للفتيات بصورهم وبفيديوهات في صنعاء لهذا الامر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نجوى فؤاد تغيب عن افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.. لهذا السبب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نجوى فؤاد تغيب عن افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.. لهذا السبب - أخبار كلمتك

«تعليم الجيزة» توجه بحصر نسبة الغياب وتشكيل لجان متابعات للمدارس - أخبار كلمتك

«تعليم الجيزة» توجه بحصر نسبة الغياب وتشكيل لجان متابعات للمدارس - أخبار كلمتك

تبدأ من مرحلة الحمل وتستمر مدى الحياة.. 8 أساليب تضمن التربية الإيجابية لطفلك - أخبار كلمتك

تبدأ من مرحلة الحمل وتستمر مدى الحياة.. 8 أساليب تضمن التربية الإيجابية لطفلك - أخبار كلمتك

‏صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بصيرة لتنفيذ أول ‏دبلومات متخصصة في الإعاقة البصرية ‏بمصر - أخبار كلمتك

‏صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بصيرة لتنفيذ أول ‏دبلومات متخصصة في الإعاقة البصرية ‏بمصر - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض الجمبري وارتفاع البلطي في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض الجمبري وارتفاع البلطي في سوق العبور - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

وزيرة التضامن تتابع حادث أتوبيس"الجلالة" وتوجه بصرف التعويضات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزيرة التضامن تتابع حادث أتوبيس"الجلالة" وتوجه بصرف التعويضات - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تتابع حادث أتوبيس"الجلالة" وتوجه بصرف التعويضات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:08 مساءً - تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حادث انقلاب الأتوبيس الذي وقع مساء اليوم الإثنين، على طريق الجلالة العين السخنة، باتجاه «الزعفرانة ـ  السويس»، والذي  أسفر  عن وقوع 25 مصابا إلى جانب 7 حالات وفاة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي  رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس، وسرعة  التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصري.

وشددت الدكتورة مايا مرسي  على ضرورة تقديم التدخلات اللازمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات اللازمة وفقا للوائح والقوانين، مقدمة التعازي لأسر الضحايا في فقد ذويهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق