حياة كريمة تطلق المرحلة الثانية من برنامج «فاليو» في 4 محافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:01 مساءً - بدأت المرحلة الثانية من برنامج «فاليو» في عدد من محافظات مصر، والذي تنظمه مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

المرحلة الثانية من برنامج فاليو

وجاءت المحافظات التي بدأت فيها المرحلة الثانية من برنامج فاليو كالتالي:

- البحيرة.

- الإسكندرية.

- الغربية.

- كفر الشيخ.

أهداف برنامج فاليو

يهدف برنامج فاليو إلى تطوير المهارات الشخصية والقيادية لدى طلاب الجامعات المصرية من خلال تدريب مكثف يشمل محاضرات نظرية وتطبيقات عملية على مدار 30 ساعة.

ويذكر ان مؤسسة حياة كريمة أطلقت في عام 2023 أولى مراحل البرنامج التدريبي لطلاب الجامعات «فاليو» من أجل تعزيز دور العمل التطوعي، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من مختلف المحافظات، للتعريف بمؤسسة حياة كريمة والمشروع القومي حياة كريمة من خلال المشاركة المجتمعية.

حياة كريمة

ودشّنت مؤسسة حياة كريمة بقرار رقم 902 لسنة 2019 بعد إطلاقها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون المظلة الرسمية لعمل الشباب المتطوع في المبادرة لمتابعة المشروع، وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وتهدف مؤسسة حياة كريمة:

- إيجاد تدخلات فاعلة نحو أحد أهم القضايا المجتمعية والمتمثلة في توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لسكان المجتمعات الأكثر احتياجا في المناطق الفقيرة والعشوائيات الحضرية غير المخططة والمناطق البديلة للعشوائيات غير الآمنة والقرى الفقيرة على مستوي الجمهورية، سعيا للقضاء على الفقر المدقع.