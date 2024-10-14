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حياة كريمة تطلق المرحلة الثانية من برنامج «فاليو» في 4 محافظات - أخبار كلمتك

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حياة كريمة تطلق المرحلة الثانية من برنامج «فاليو» في 4 محافظات - أخبار كلمتك

حياة كريمة تطلق المرحلة الثانية من برنامج «فاليو» في 4 محافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:01 مساءً - بدأت المرحلة الثانية من برنامج «فاليو» في عدد من محافظات مصر، والذي تنظمه مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

المرحلة الثانية من برنامج فاليو

وجاءت المحافظات التي بدأت فيها المرحلة الثانية من برنامج فاليو كالتالي:

- البحيرة.

- الإسكندرية.

- الغربية.

- كفر الشيخ.

حياة كريمة تطلق المرحلة الثانية من برنامج «فاليو»

أهداف برنامج فاليو

يهدف برنامج فاليو إلى تطوير المهارات الشخصية والقيادية لدى طلاب الجامعات المصرية من خلال تدريب مكثف يشمل محاضرات نظرية وتطبيقات عملية على مدار 30 ساعة.

ويذكر ان مؤسسة حياة كريمة أطلقت في عام 2023 أولى مراحل البرنامج التدريبي لطلاب الجامعات «فاليو» من أجل تعزيز دور العمل التطوعي، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من مختلف المحافظات، للتعريف بمؤسسة حياة كريمة والمشروع القومي حياة كريمة من خلال المشاركة المجتمعية.

حياة كريمة

ودشّنت مؤسسة حياة كريمة بقرار رقم 902 لسنة 2019 بعد إطلاقها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون المظلة الرسمية لعمل الشباب المتطوع في المبادرة لمتابعة المشروع، وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وتهدف مؤسسة حياة كريمة:

- إيجاد تدخلات فاعلة نحو أحد أهم القضايا المجتمعية والمتمثلة في توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لسكان المجتمعات الأكثر احتياجا في المناطق الفقيرة والعشوائيات الحضرية غير المخططة والمناطق البديلة للعشوائيات غير الآمنة والقرى الفقيرة على مستوي الجمهورية، سعيا للقضاء على الفقر المدقع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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