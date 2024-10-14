إيقاف 4 مسئولين بالسكة الحديد على خلفية حادث قطاري المنيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:52 مساءً - اجتمع ظهر اليوم الاثنين، وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، برئيس هيئة السكة الحديد وقيادات الهيئة بمبنى محطة مصر برمسيس.

وأثناء الاجتماع قام بوقف ٤ من المسئولين عن العمل وإحالتهم للـتحقـيـق، وهم مدير المنطقة الوسطى السابق والحالى ومدير عام بالمنطقة الوسطى ومسئول قطاع البضائع، وذلك على خلفية الحادث الذى وقع صباح اليوم الأحد ١٣ أكتوبر بمنطقة ماقوسة بمحافظة المنيا نتيجة تصادم جرارين سكة حديد بقطار رقم ١٠٨٧ النوم.

وعقب إنهاء الفريق كامل الوزير وزير النقل اجتماعه بقيادات ومجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية، بدأ اجتماع آخر وسائقي القطارات.



وناقش الوزير ومجلس الإدارة أسباب حادث قطار المنيا، مؤكدا أهمية تثقيف السائقين وتفعيل لائحة السكك الحديدية والخاص بالكشف الدورى على قائدي القطارات من خلال الكشف الطبى الشامل وكشف المخدرات لبيان موقف السائقين.

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