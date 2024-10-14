يؤدي لتغيير العداد، سبب فصل الكهرباء عن الشقة عدة مرات بالعدادات مسبقة الدفع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:52 مساءً - يفاجئ بعض المواطنين بقيام العدادات مسبقة الدفع بفصل الكهرباء عن المنازل، وتعود مرة أخرى بعد الفصل لمدة دقائق، وقد يتكرر المشهد لعدة مرات.

أسباب قيام العدادات مسبقة الدفع بفصل الكهرباء عن المنازل

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه في حال قيام العدادات مسبقة الدفع بفصل الكهرباء لعدة مرات، فإنه يكون ناتجا عن زيادة الأحمال عن التيار المقنن علي العدادات مما يؤدي إلي انقطاع التيار.



وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية البيئة أنه في حالة زيادة التيار المقنن علي العدادات مسبقة الدفع، تقوم العدادات بفصل التيار لمدة 10 دقائق، ويجب علي العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار.



خطوات إعادة تشغيل التيار



وأشارت الجهاز الي أنه في حال استمرار زيادة الاحمال، تقوم العدادات بفصل الكهرباء لمدة 30 دقيقة، وفي حالة استمرار ارتفاع الأحمال يقوم العداد بفصل الكهرباء بشكل كامل، وفي حالة الحالة يجب إعادة تشغيل التيار من خلال الفنيين التابعين لشركات الكهرباء.

الأمر الذي يتطلب تغيير العداد بعداد أقصى قدرة عداد ثلاثي الأواجه، ويتم تركيبه بعد تصفية مديونية العداد القديم، وسداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة، وتتحدد وفق القدرة المطلوبة والمقايسة الفنية.



ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.