مصطفى بكري ينعى الطلاب ضحايا حادث أتوبيس جامعة الجلالة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:45 مساءً - نعى الإعلامي مصطفى بكري طلاب كلية الطب بجامعة الجلالة الذين لقوا مصرعهم إثر حادث أليم تعرضوا له.

وقال مصطفى بكري في تغريدة له على موقع «إكس» للتغريدات الصغيرة «رحم الله طلاب كلية الطب بجامعة الجلاله الذين لقوا ربهم نتيجة حادث مأساوي تعرض له الأتوبيس، الذي كان يقلهم، وأتمنى الشفاء للمصابين جميعا.

وشهد طريق العين السخنة القاهرة، حادثا مأساويا راح ضحيته 7 طلاب و أُصيب نحو 25 آخرون، بحسب بيان وزارة الصحة، إثر حادث انقلاب أتوبيس يقل طلاب جامعة الجلالة، كانوا في طريقهم من الجامعة إلى القاهرة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة بالسويس بلاغًا بانقلاب أتوبيس يقل طلاب جامعة الجلالة، أثناء عودتهم بعد انتهاء اليوم الدراسي إلى منازلهم في القاهرة.

وعلى الفور، تم الدفع بـ 30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المتوفين والمصابين إلى مجمع السويس الطبي، حيث جاري نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.