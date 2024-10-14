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مصطفى بكري ينعى الطلاب ضحايا حادث أتوبيس جامعة الجلالة - أخبار كلمتك

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مصطفى بكري ينعى الطلاب ضحايا حادث أتوبيس جامعة الجلالة - أخبار كلمتك

مصطفى بكري ينعى الطلاب ضحايا حادث أتوبيس جامعة الجلالة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:45 مساءً - نعى الإعلامي مصطفى بكري طلاب كلية الطب بجامعة الجلالة الذين لقوا مصرعهم إثر حادث أليم تعرضوا له.

وقال مصطفى بكري في تغريدة له على موقع «إكس» للتغريدات الصغيرة «رحم الله طلاب كلية الطب بجامعة الجلاله الذين لقوا ربهم نتيجة حادث مأساوي تعرض له الأتوبيس، الذي كان يقلهم، وأتمنى الشفاء للمصابين جميعا.

وشهد طريق العين السخنة القاهرة، حادثا مأساويا راح ضحيته 7 طلاب و أُصيب نحو 25 آخرون، بحسب بيان وزارة الصحة، إثر حادث انقلاب أتوبيس يقل طلاب جامعة الجلالة، كانوا في طريقهم من الجامعة إلى القاهرة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة بالسويس بلاغًا بانقلاب أتوبيس يقل طلاب جامعة الجلالة، أثناء عودتهم بعد انتهاء اليوم الدراسي إلى منازلهم في القاهرة.

وعلى الفور، تم الدفع بـ 30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المتوفين والمصابين إلى مجمع السويس الطبي، حيث جاري نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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