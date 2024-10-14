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وزير التعليم العالي يعزي أسر طلاب جامعة الجلالة - أخبار كلمتك

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وزير التعليم العالي يعزي أسر طلاب جامعة الجلالة - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يعزي أسر طلاب جامعة الجلالة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:45 مساءً - تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عادل العدوي رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، والدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة وأسرة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعاملين والطلاب والمجتمع الأكاديمي، بأصدق التعازي لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين وافتهم المنية مساء اليوم، إثر انقلاب الأتوبيس الذي كان ينقلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وأعربت الجامعة عن خالص تعازيها في وفاة أبنائها الطلاب، مؤكدة توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للطلاب المُصابين.

وكانت سيارات الإسعاف انتقلت إلى مكان الحادث في إطار التنسيق الكامل مع وزارة الصحة، وتم نقل الطلاب المتوفين والمصابين إلى مجمع السويس الطبي، حيث أسفر الحادث عن وفاة وإصابة عدد من الطلاب.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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