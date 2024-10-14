وزير الصحة: توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي حادث "الجلالة " - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:35 مساءً - كلف الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان التوجه إلى مجمع السويس الطبي لمتابعة الوضع الصحي ميدانيا والحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب الأتوبيس الذي وقع مساء اليوم الإثنين، على طريق الجلالة العين السخنة، إتجاه «الزعفرانة ـ السويس».

الصحة: توفير الخدمات العلاجية لمصابي حادث طريق الجلالة العين السخنة

وشدد وزير الصحة على توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي الحادث كما وجه هيئة الرعاية الصحية برفع درجة الاستعداد الطبي.

وقالت الوزارة إن هيئة الإسعاف المصرية دفعت بـ24 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث الأتوبيس.

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وأوضحت وزارة الصحة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد المصابين 25 مصابا، تم نقلهم إلى مجمع السويس الطبي، إلى جانب 7 حالات وفاة، وذلك في حصيلة أولية ومازالت عمليات الإنقاذ جارية.

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