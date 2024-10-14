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وزارة الصحة: مصرع 7 وإصابة 25 في حادث أتوبيس طريق الجلالة - أخبار كلمتك

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وزارة الصحة: مصرع 7 وإصابة 25 في حادث أتوبيس طريق الجلالة - أخبار كلمتك

وزارة الصحة: مصرع 7 وإصابة 25 في حادث أتوبيس طريق الجلالة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:28 مساءً - يتابع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي حادث انقلاب الأتوبيس الذي وقع مساء اليوم الإثنين، على طريق الجلالة العين السخنة، اتجاه «الزعفرانة ـ السويس».

وكلف عبد الغفار نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى مجمع السويس الطبي لمتابعة الوضع الصحي ميدانيا، وتوجيه هيئة الرعاية الصحية برفع درجة الاستعداد الطبي.

وقالت الوزارة ان هيئة الإسعاف المصرية قامت بالدفع بـ24 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث الأتوبيس، موضحة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد المصابين بلغ 25 مصابا، جاري نقلهم إلى مجمع السويس الطبي، إلى جانب 7 حالات وفاة، وذلك في حصيلة أولية ومازالت عمليات الإنقاذ جارية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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