لجنة تداول القطن تفتح مراكز تجميع الأقطان بمحافظات الوجه البحري اعتبارًا من غد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:28 مساءً - أعلنت لجنة منظومة تداول القطن الزهر فتح جميع مراكز تجميع الأقطان التابعة للمنظومة بمحافظات الوجه البحري لاستقبال الأقطان من المزارعين اعتبارا من غد الثلاثاء، وذلك بعد الانتهاء من جني حوالي 50% من أقطان الوجه البحري، وذلك بناء على رغبة العديد من مزارعي القطن في السماح لهم بالبدء في توريد الأقطان للمنظومة.

وذكرت وزارة الزراعة -في بيان مساء اليوم الإثنين أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بتطبيق سعر ضمان توريد القطن الذي سبق الإعلان عنه وهو 12 ألف جنيه للقنطار (أقطان وجه بحري)، و10 آلاف جنيه (وجه قبلي)، وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن.

وأضافت أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2024 بشأن نظام تداول القطن الزهر موسم 2024 - 2025.