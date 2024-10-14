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شيخ الأزهر: حضارة اليوم أبعدت الدين عن حياة الإنسان وتسببت في فراغ أخلاقي لا حدود له - أخبار كلمتك

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شيخ الأزهر: حضارة اليوم أبعدت الدين عن حياة الإنسان وتسببت في فراغ أخلاقي لا حدود له - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر: حضارة اليوم أبعدت الدين عن حياة الإنسان وتسببت في فراغ أخلاقي لا حدود له - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب  شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، بمشيخة الأزهر، الدكتورة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى القاهرة.

شيخ الأزهر: الدين هو الموجه والمرشد للأخلاق والقيم

وقال فضيلة الإمام الأكبر إنَّ الدين هو الموجِّه والمرشد للأخلاق والقيم، ودوره محوريٌّ في سلامة المجتمعات واستقرارها، ولعلنا أدركنا هذا الدور في عالمنا المعاصر بعد محاولات إقصاء صوته وما ترتَّب على ذلك من حالة الفوضى والتِّيه التي أطاحَتْ بالكثير من المجتمعات

شيخ الأزهر: حضارة اليوم أبعدت الدين عن حياة الإنسان وأقصَتْه عن قصدٍ

وأشار إلى أنَّ حضارة اليوم أبعدت الدين عن حياة الإنسان وأقصَتْه عن قصدٍ، وتسبَّب ذلك في فراغ أخلاقي لا حدود له، كما أنَّ الحضارة المادية حاولت تأليه الإنسان وتلبية كل رغباته، وهذا هو السبب فيما نراه اليوم من فوضى عالمية، ملخصها أنَّ مَن يملك المال والسلاح والإعلام يمكنه فعل ما يريد في ظل إقصاء منظومة القيم والأخلاق وضعف القوانين الدولية وعدم قدرتها على ردع المعتدينَ.

وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر أنَّ الأزهر يبذل جهودًا كبيرةً لإحياء القيم الأخلاقية، ونشر قيم الأخوة وقبول الآخر، ولفت النظر إلى ضرورة التمسك بها من خلال مناهجه التعليميَّة ووعاظه ومبتعثيه المنتشرين حول العالم، مشيرًا إلى أنَّ الاختلاف سنة إلهيَّة أرادها الله في كونه، وأنَّه جل وعلا لو شاء لخلق الناس متشابهينَ، ولكن خلقهم مختلفين، وجعل أساس العلاقة بينهم الأخوة وقبول الآخر واحترامه.

نشر قيم الأخوة والسلام والتسامح

ومن جانبها، أعربت سفيرة سويسرا عن بالغ سعادتها بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، وتقدير بلادها لما يقوم به فضيلته من جهود لنشر قيم الأخوة والسلام والتسامح، ودفع عجلة الحوار بين مختلف الديانات والثقافات، بما يُعزِّز استقرار المجتمعات وتماسكها.

وأكَّدت الدكتورة إيفون باومان أهمية القادة الدينيين في نشر قيم التسامح والأخوة وتعزيز روح التقارب بين مختلف الثقافات؛ لما يملكونه من قوةٍ في التأثير، مشيرةً إلى أنَّ وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا فرنسيس قدمت أنموذجًا في العلاقة بين الأديان.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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