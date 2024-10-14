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وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعات تنفذها شركة بتروجيت بالعلمين الجديدة - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعات تنفذها شركة بتروجيت بالعلمين الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعات تنفذها شركة بتروجيت بالعلمين الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:12 مساءً - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا عصر اليوم، لمتابعة سير العمل بمشروعات الإسكان والمرافق التي تتولى تنفيذها شركة بتروجيت في مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المدن، وذلك في إطار متابعته الدورية لموقف تنفيذ المشروعات، والعمل على دفع معدلات الأداء، وحل المشاكل وتذليل العقبات.

واستعرض وزير الإسكان الجداول الزمنية التي تم الاتفاق عليها بين أجهزة المدن الجديدة وشركة بتروجيت، لإنهاء مشروعات الإسكان والمرافق التي تنفذها الشركة بمدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها أجزاء من كمبوند مزارين بالعلمين الجديدة، وبعض القطاعات بالحدائق المركزية «كابيتال بارك» وأعمال المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب عدد من المشروعات بالمدن الجديدة.

وأكد الوزير لمسئولي شركة بتروجيت، ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات، وضغط معدلات التنفيذ، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، موضحاً أن الوزارة والهيئة وأجهزة المدن الجديدة، تقدم كل أوجه الدعم لسرعة إنهاء المشروعات، وتذليل العقبات والصعاب التي تواجه دفع معدلات الأداء.

وقد حضر الاجتماع، المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومساعده المهندس أحمد عمران، والمحاسب محمد رجائي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفني للوزير، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس هيثم أحمد، معاون نائب رئيس الهيئة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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