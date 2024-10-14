وزيرا الإسكان والتعليم يتابعان موقف إدارة وتشغيل المنظومة التعليمية بالمدن الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:54 مساءً - عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، اجتماعا لمتابعة موقف إدارة وتشغيل المنظومة التعليمية بالمدن الجديدة.

حضر الاجتماع كل من المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندسة إلهام السرجاني مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أحمد موسى ومحمد رجائي مساعدي نواب رئيس الهيئة، والمهندسة إيمان نبيل وكيل أول الوزارة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، ومحمد عبد اللطيف، موقف إدارة وتشغيل المدارس الحكومية، والمدارس اليابانية، ومدارس النيل، بالمدن الجديدة، من أجل تقديم الخدمات التعليمية على أعلى مستوى لسكان المدن الجديدة، وبما يتلاءم مع الشرائح المختلفة لسكان تلك المدن، حيث وجه وزير الإسكان بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية بالمدارس، لتشغيلها.

وأكد الوزيران على تعظيم وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارتين من أجل تقديم الخدمات التعليمية بأعلى جودة لسكان المدن الجديدة، وتوفير احتياجات السكان من المدارس الحكومية، كما وجه وزير الإسكان مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتوفير وحدات إدارية ببعض المدن الجديدة، لأعضاء مديريات التربية والتعليم، طبقاً للاحتياجات الفعلية.