الكشف على 300 مواطن من أهالي الإسكان البديل بروضة أكتوبر خلال قافلة علاجية مجانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:49 مساءً - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حرص المحافظة علي تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمواطني الإسكان البديل بروضة أكتوبر انطلاقا من خطة الدولة بإطلاق العديد من المبادرات الصحية وإتاحة العلاج بالمجان للمواطنين.



وفي ذلك الإطار تابع محافظ الجيزة نتائج القافلة العلاجية الشاملة التي نظمتها مديرية الشئون الصحية بالجيزة في إطار فعاليات مبادرة " بداية جديدة لبناء انسان " لأهالي الإسكان البديل بروضة أكتوبر، وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية التي تم تنظيمها علي مدار العام لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



حيث قدمت القافلة خدماتها واستفادت منها عدد ٣٠٠ مواطن، ولقت إقبالًا كبيرًا من قبل اهالي الاسكان البديل بروضة اكتوبر مع صرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي تستدعي للمستشفيات وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين وتقديم الرعاية اللازمه.



كما شهدت القافلة تنظيم حلقات نقاشية وندوات توعوية ومشاركة من المجلس القومي للمرأة فرع الجيزة.

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