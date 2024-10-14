أبرزها الحج والعمرة، مدير تعليم الجيزة ونقيب المعلمين يبحثان الخدمات النقابية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:44 مساءً - استقبل خلف الزناتي نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب، بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية، أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة،لبحث التعاون فى نشر الخدمات النقابية فى أوساط المعلمين بالجيزة، وتيسير الحصول عليها.

واستعرض نقيب المعلمين، الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها، والجهود المبذولة في توفير المزايا التأمينية والاجتماعية والعلاجية والقرض الحسن للمعلمين، وإتاحة الدورات التدريبية فى الاستراتيجية والأمن القومي بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للتدريب، لكل معلمى مصر فى كافة المحافظات.

ومن جانبه، أشاد "أشرف سلومة" بما تقدمه النقابة العامة للمهن التعليمية، لخدمة المعلمين وأسرهم، مبديا استعداده، نشر الخدمات التى تقدمها النقابة العامة، والتعريف بها فى الإدارات التعليمية ومعلمى المدارس بالجيزة، بما يعود بالنفع على المعلم وأسرته.

وأفصح نقيب المعلمين عن رحلات العمرة المدعمة بمبلغ كبير لصالح أبناء التربية والتعليم



و شكر أشرف سلومة مدير مديرية الجيزة خلف الزناتي نقيب المعلمين علي حفاوة الاستقبال من أجل تنسيق الجهود لخدمة أبناء محافظة الجيزة

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