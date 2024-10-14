وزارة العمل تبدأ استخراج شهادات مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة للعمالة غير المنتظمة «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:37 مساءً - بدأت لجان متخصصة، من إدارتي «العمالة غير المنتظمة»، و«التدريب المهني» بوزارة العمل، ومديريتي عمل القاهرة، ومطروح، بالتنسيق مع هيئتي التأمينات الاجتماعية، و التأمين الصحي، بالتواجد فى بعض مواقع للعمالة غير المنتظمة فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع محطة الضبعة النووية، لإجراء اختبارات، واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة لهم، وبالمجان، حيث سيتم خصم الرسوم المطلوبة لاستخراج تلك الشهادات، من الحساب المركزى للرعاية الصحية و الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، وذلك تمهيداً لشمولهم بمظلة التأمين الصحي. وبذلك ستتحمل وزاره العمل جزءا من تكلفة التأمين عليهم، بالتنسيق مع وزارة التضامن.

يأتي ذلك في إطار مشاركة وزارة العمل في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، والتي من بينها، التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

وخلال عملية التسجيل وجه العمال الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على رعايته لحقوقهم، كما وجهوا الشكر إلى وزارة العمل على جهودها في تسهيل إجراءات التأمين.

وأكد وزير العمل محمد جبران، أن استهداف عمال في بعض مشاريع العاصمة إلادارية، بالقاهرة، ومحطة الضبعة النووية، بمطروح، هذا الأسبوع، بداية للنزول إلى كافة المشاريع بمواقع عمل جديدة تتركز فيها العمالة غير المنتظمة في المحافظات، بهدف شمول الجميع بالحماية والرعاية الصحية، والتي تشترط أولاً استخراج هذه الشهادات لهم، لتؤكد مصداقية امتلاكهم المهارات اللازمة للمهنة أو الحرفة التي يعملون فيها.

وأضاف الوزير أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام ومتابعة القيادة السياسية، التي توجه دائماً، بتقديم كافة أنواع الدعم لهم باعتبارهم فئة من الفئات الأولى بالحماية والرعاية، كما أنه من أهم محاور برنامج الحكومة.

وقال، إن وزارة العمل تواصل حصر وتسجيل هذه الفئة، في كافة مواقع العمل والإنتاج، وتقدم لها 6 منح سنوية، في المناسبات الرسمية، وتعويضات في حالة الوفاة، أو الإصابة أثناء العمل، وذلك من حسابات العمالة غير المنتظمة