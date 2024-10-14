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بحضور سفيرة البحرين بالقاهرة.. طيران الخليج تحتفل بمرور 50 عاما على تدشين أول رحلة طيران في مصر - أخبار كلمتك

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بحضور سفيرة البحرين بالقاهرة.. طيران الخليج تحتفل بمرور 50 عاما على تدشين أول رحلة طيران في مصر - أخبار كلمتك

بحضور سفيرة البحرين بالقاهرة.. طيران الخليج تحتفل بمرور 50 عاما على تدشين أول رحلة طيران في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:37 مساءً - احتفلت شركة طيران الخليج، اليوم الإثنين، بمناسبة ذكرى مرور 50 عامًا على تشغيل أول خط ملاحي جوي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، للناقلة الوطنية لمملكة البحرين «طيران الخليج»، وذلك برعاية وحضور السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.

ومن جانبها قالت جوانا باترسون، المدير الإقليمي لمبيعات شركة طيران الخليج بمنطقة الشرق الأوسط: إن العلاقات بين البلدين مصر والبحرين تتسم بأنها تاريخية وممتدة، وهذا ما ساعد في زيادة التعاون بين شركة طيران الخليج والشركات المصرية لمدة 50عام ولهذا نحتفل اليوم بهذا التعاون الكبير.

احتفال طيران الخليج

وأضافت باتريسون، أن شركة طيران الخليج تعد من أوائل شركات الطيران الخليجية والتي يقارب عمرها 75 عامًا، ما يجعلها أقدم وأعرق شركات الطيران الخليجية.

وأشارت إلى أن شركة طيران الخليج لديها علاقات كثيرة ومتشعبة مع شركات عربية ومصرية مثل شركات الطيران المدني والمطارات وشركات السياحة أيضاً.

وقال خالد خمدان، مدير طيران الخليج في مصر: إن الشركة تعد من أولى شركات الطيران التجارية في المنطقة العربية وقد حصلت الشركة على جائزة أفضل الشركات العاملة في مجال الطيران المدني عام 2022.

احتفال طيران الخليج

ومن جانبه قال عمر شلبي، الوكيل العام لطيران الخليج في مصر، أن شركة طيران الخليج كانت دائمًا ولازالت سباقة ورائدة وكانت بمثابة القنطرة التي عن طريقها جاءت باستثمارات تجارية خليجية إلى مصر واستطاعت الشركة إن تكون اتحاد مع اربع دول خليجية وهذا مان سبباً في انطلاقتها إلى أنحاء العالم.

وقالت داليا شلبي، نائب رئيس مجلس إدارة طيران الخليج في مصر: إن الاحتفال اليوم بمرور 50 عام على وجود طيران الخليج في مصر إنما يأتي تتويجًا للشراكة الحقيقية والراسخة مع طيران الخليج والتي تعد أحد الشركات الرائدة في مجال الطيران المدني والتجاري على حد سواء.

احتفال طيران الخليج

وأكدت في الوقت نفسه على أن استمرار نشاط شركة طيران الخليج في مصر على مدار 50 عام كان سببه العلاقات الكبيرة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وما وطد هذه الشراكة وكان أحد أهم نجاح شركة طيران الخليج في مصر هي أواصر الصلات الواعدة بين شعبي البلدين الشقيقين المصري والبحريني التي نفخر بها.

احتفال طيران الخليج

جدير بالذكر أن هذا الاحتفال يتزامن مع ذكرى مرور 50 عاماً على تشغيل أول خط ملاحي جوي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين «طيران الخليج»، وذلك برعاية وحضور السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، ولفيف من الدبلوماسيين ورموز العمل الوطني وصحفيون وإعلاميون وممثلي كبرى شركات السياحة المصريين والعرب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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