موعد امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي.. وإجازة الفصل الدراسي الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:21 مساءً - امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي.. شهور قليلة تفصلنا عن بدء امتحانات الترم الأول 2025، لذلك ارتفعت مؤشرات البحث حول امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص موعد امتحانات الفصل الدارسي الأول 2025 للجامعات والمدارس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن موعد امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي، مشيرة إلى أن أولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم الأحد الموافق 11 يناير 2024.

إجازة الفصل الدراسي الأول 2025 للجامعات والمدارس

وكشفت الخريطة الزمنية لـ إجازة الفصل الدراسي الأول 2025 للجامعات والمدارس، التي من المقرر أن تبدأ في 25 يناير 2025، على أن ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025.

الإجازات الرسمية للطلاب في المدارس والجامعات

يحصل الطالب على الإجازات الرسمية التي أقرتها الدولة للطلاب في المدارس والجامعات لعام 2025، وهي:

- إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025.

- إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من يوم الإثنين 31 مارس 2025.

- إجازة شم النسيم يوم الإثنين 21 أبريل 2025.

- إجازة عيد تحرير سيناء يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025.

- إجازة عيد العمال يوم الخميس الموافق الأول من شهر مايو 2025.

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 في المدارس

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في 24 مايو 2025، فيما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 31 مايو 2025.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 14 يونيو 2025، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري.