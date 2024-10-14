المتحف المصري بالتحرير يعرض مروحة ولفائف لمومياء حيوان نادرة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:12 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 05:57 م 10/14/2024 5:57:55 PM

عرض المتحف المصري بالتحرير، مجموعة قطع أثرية عبارة عن مروحة ولفائف لمومياء حيوان وجزء من استراكا وسلة منسوجة تعود لفترات زمنية مختلفة، وذلك بمعرض " التراث الثقافي غير المادي جسر للحوار بين الثقافات"، والمقام بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بمصر والسودان بقاعة العرض المؤقت بالمتحف.

معروضات التراث غير المادي بالمتحف المصري بالتحرير



وعرف المصرى القديم ثلاثة أنواع رئيسية من النخيل، نخيل البلح ونخيل الدوم والنوع الثالث المعروف بالأرجون، وكان كل نوع يخدم أغراضًا مختلفة في الحياة اليومية والعادات الجنائزية في مصر القديمة.



استخدامات النخيل في مصر القديمة

ويوفر النخيل الظل وأماكن باردة للراحة، وغالبا ما كان يتم تصوير المتوفى في وضعية السجود تحت أشجار النخيل يشرب الماء من جذورها، وفي الأساطير المصرية القديمة، يرمز غصن النخيل إلى العمر الطويل وأصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمعتقدات الجنائزية، وكان النخيل يستخدم لتمني التجديد في الحياة الآخرة للمتوفى، وضمان الحياة الأبدية من خلال قوته الرمزية، وطوال جميع الفترات كانت أكثر أنواع المراوح شيوعا على شكل زهرة اللوتس أو شجرة النخيل، والتي تحاكي أوراق اللوتس الأزرق أو نخيل التمر.

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