جامعة حلوان تناقش مع وفد "كيوشو اليابانية" توسع آفاق التعاون الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:55 مساءً - استقبل الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، وفدًا رفيع المستوى من جامعة كيوشو اليابانية، وذلك في إطار سعي الجامعة برئاسة الدكتور سيد قنديل، لتعزيز شراكتها الدولية وتحقيق التميز الأكاديمي.

جامعة حلوان تستقبل وفد من جامعة كيوشو اليابانية

يأتي هذا اللقاء لما للشراكات الدولية من أهمية كبرى في تطوير العملية التعليمية والبحثية.

ضم الوفد الياباني كلًا من الدكتور شو جي شيميزو، نائب رئيس جامعة كيوشو للعلاقات الدولية ومدير مشروع جيمينا ومدير مكتب العالمية بالجامعة، بالإضافة إلى مدير مكتب الاستراتيجيات العالمية ومدير مركز التعاون الياباني المصري للعلوم والتكنولوجيا.



وقد شارك في الاجتماع من الجانب المصري الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتور مجدي الحجري، عميد كلية العلوم، والدكتورة إيمان بيومي، وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث.

كما حرص الدكتور تامر نصر، مدير مكتب جامعة جيوشو بالقاهرة والأستاذ بكلية الصيدلة بالجامعة، على حضور هذا اللقاء الهام.

تناول الاجتماع عدة محاور رئيسية للتعاون المشترك بين الجامعتين، حيث أكد الطرفان على أهمية أن تكون اتفاقية التعاون المزمع توقيعها قريبًا إطارًا شاملًا للتعاون في مجالات العلوم والطب والتكنولوجيا. وقد تم التركيز على ضرورة بناء مشروعات مشتركة في هذه المجالات خلال الفترات القادمة.

كما تم التأكيد على أهمية تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب على كافة المستويات في البرامج المعنية، مما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين البلدين.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية جامعة حلوان للارتقاء بمكانتها الدولية وتوفير فرص تعليمية وبحثية متميزة لطلابها وأعضاء هيئة التدريس، مما يعزز من قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ومن المتوقع أن تثمر هذه الزيارة عن نتائج إيجابية تعود بالنفع على كلا الجامعتين، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي بين مصر واليابان.

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