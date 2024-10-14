بعد رحيله اليوم، تاريخ الرائد سمير محمد نوح بطل الصاعقة البحرية والمجموعة 39 قتال بحرب أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:39 مساءً - غيب الموت اليوم البطل الفدائي الرائد سمير محمد أحمد نوح بطل الصاعقة البحرية والمجموعة 39 قتال في حرب أكتوبر 1973 وحرب الاستنزاف.

وتستعرض كلمتك أبرز المعلومات عن البطل الذي رحل عن دنيانا عصر اليوم الاثنين.

-ساهم فى تعزيز نجاح العديد من العمليات التى قامت بها فرق الضفادع البشرية والعمليات الخاصة والتى أذهلت جيش الاحتلال الإسرائيلى وكتب عنها الخبراء الروس فى تجاربهم داخل مصر.

العمليات القتالية

شارك خلالها في تنفيذ عدد ٣٥عملية قتالية

حصل علي العديد من الأوسمة والانواط



1نوط الجمهورية العسكري طبقة ثانية عام ١٩٦٨

2)نوط الشجاعة العسكرية طبقة اولي ١٩٧٠

٣)نوط الجمهورية العسكري طبقة اولي ١٩٧١

٤)ميدالية حرب اكتوبر ٧٣

٥) ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

الثأر للشهيد عبد المنعم رياض

وقال الرائد سمير نوح من أبطال المجموعة 39 قتال خلال حربي الاستنزاف وأكتوبر في تصريحات تلفزيونية سابقة، إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر طالب بضرورة الأخذ بثأر الشهيد عبد المنعم رياض، وصدرت الأوامر للراحل اللواء محمد أحمد صادق مدير المخابرات الحربية والاستطلاع والبطل إبراهيم الرفاعي، وفي ليلة الأربعين من استشهاد الفريق عبد المنعم رياض قامت المجموعة 39 بالهجوم على هذا الموقع المسمى لسان التمساح، وتم تدمير الموقع وقتل 44 جنديا وضابطا إسرائيليا بداخله".

تدمير موقع لسان التمساح

وأشار، إلى أنّ موقع لسان التمساح من المواقع الحصينة لخط بارليف، وتم الهجوم عليه وتدميره بالكامل كما تم تدمير مخازن ذخيرة وأسلحة قائلا: "مخليناش فيه حاجة تنفع أبدا، وقعدنا ساعتين كاملتين هناك، إلا أن القيادة العسكرية الإسرائيلية أصدرت تعليمات للمواقع المحيطة بضرب الموقع بما فيه من مصريين وإسرائيليين، ولكن كنا بدأنا التحرك وعدنا سالمين".

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