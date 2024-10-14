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كلمتك تكشف في عددها الجديد، زمن ربط الأحزمة.. حديث مدبولى عن «اقتصاد الحرب» يثير عاصفة - أخبار كلمتك

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كلمتك تكشف في عددها الجديد، زمن ربط الأحزمة.. حديث مدبولى عن «اقتصاد الحرب» يثير عاصفة - أخبار كلمتك

كلمتك تكشف في عددها الجديد، زمن ربط الأحزمة.. حديث مدبولى عن «اقتصاد الحرب» يثير عاصفة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:39 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 05:27 م 10/14/2024 5:27:52 PM

العدد الجديد من كلمتك
العدد الجديد من كلمتك

تكشف كلمتك في عددها الجديد عن كواليس حديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن «اقتصاد الحرب» والذي أثار عاصفة، ومخاوف من فاتورة الإجراءات الاستثنائية على المواطنين. 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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