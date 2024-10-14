كلمتك تكشف في عددها الجديد، زمن ربط الأحزمة.. حديث مدبولى عن «اقتصاد الحرب» يثير عاصفة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:39 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 05:27 م 10/14/2024 5:27:52 PM

تكشف كلمتك في عددها الجديد عن كواليس حديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن «اقتصاد الحرب» والذي أثار عاصفة، ومخاوف من فاتورة الإجراءات الاستثنائية على المواطنين.

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