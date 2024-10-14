وزير النقل يجتمع مع سائقي القطارات بعد حادث المنيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:32 مساءً - حادث قطار المنيا.. اجتمع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، وقيادات الهيئة داخل محطة مصر برمسيس لمناقشة عدم تكرار حوادث تصادم القطارات.

وبحث كامل الوزير ومجلس الإدارة أسباب حادث قطار المنيا، مشيرا إلى أهمية تثقيف السائقين وتفعيل لائحة العقاب ضد كل متهاون في حق الهيئة والركاب.

وعقد الوزير اجتماعًا آخر مع عدد من سائقي القطارات ومساعديهم، على خلفية حادث قطار المنيا الذي وقع صباح أمس الأحد 13 أكتوبر بمنطقة ماقوسة بمحافظة المنيا نتيجة تصادم جرار سكة حديد بقطار رقم 1087 النوم.

ومن المتوقع أن يغير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بعض القيادات في هيئة السكة الحديد.

حادث قطار المنيا

وفي السياق، نجحت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنيا، في انتشال جثمان الضحية الأخيرة في حادث تصادم قطار المنيا، الذي وقع أمس، وتم إيداع جثة المتوفى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي تحت تصرف النيابة العامة.

وقال عم الشاب «المتوفى» أن نجل أخيه يتيم الأبوين ويبلغ من العمر 25 عامًا، متزوج ولديه طفلة عمرها 6 شهور، ويتمتع بالسيرة الحسنة بين الجميع، وكان معينا بخدمة تأمين القطار، وفوجئنا بخبر الحادث عن طريق اتصال من أحد الأصدقاء.

وكانت مديرية صحة المنيا قد أعلنت عن تماثل 19 مصابا جراء حادث تصادم قطارين بمنطقة ماقوسة في المنيا، للشفاء وخروجهم عقب إجراء الإسعافات العاجلة لهم، حيث خرج 14 مصابا من مستشفى المنيا العام، و5 مصابين آخرين من مستشفي المنيا الجامعي.

وتم إجراء عملية جراحية لمصاب بالكتف، حيث تراوحت باقي الإصابات للمصابين الذين تم خروجهم ما سحجات وجروح وكدمات دون إصابات خطيرة.