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استمرار الحرب على غزة ولبنان، الحكومة تناقش السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الأحداث الجارية - أخبار كلمتك

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استمرار الحرب على غزة ولبنان، الحكومة تناقش السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الأحداث الجارية - أخبار كلمتك

استمرار الحرب على غزة ولبنان، الحكومة تناقش السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الأحداث الجارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:27 مساءً - استعرض المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية في اجتماعه مساء اليوم الإثنين برئاسة د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الاحداث الجارية فى منطقة الشرق الأوسط في ظل استمرار  الحرب على قطاع غزة ولبنان، وتداعيات هذه الأحداث على الاقتصاد المصري.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن حالة عدم اليقين التي تفرضها الحروب الإقليمية الجارية يجعل الحكومة مُلتزمة بدراسة  السيناريوهات المختلفة وهو ما نعمل عليه بالفعل بالتعاون مع البنك المركزي.

محافظ البنك المركزي: نجاح خطة تحقيق استقرار سعر صرف الدولار بفضل عدد من العوامل المهمة

وأضاف "الحمصاني" أن محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع نجاح خطة تحقيق استقرار سعر صرف الدولار بفضل عدد من العوامل المهمة،  مشيرا إلى انتظام تحويلات المصريين في الخارج.

وتابع المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع استعراض أبرز مبادرات الحكومة والبنك المركزي لتحفيز تحويلات المصريين في الخارج.

وأوضح أنه في السياق نفسه تم التطرق للمبادرات التي أعلنتها الحكومة للمصريين في الخارج مثل مبادرة "بيت الوطن" والتي حققت نجاحا كبيرا، وفي هذا الصدد تم التأكيد على استمرار التدفق النقدي بالدولار إلى شرايين القطاع المصرفي على مدار السنوات المقبلة، ممثلا فى قيمة أقساط أراضي "بيت الوطن".

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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