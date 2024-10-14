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محافظ البنك المركزي: نجاح خطة تحقيق استقرار سعر صرف الدولار لهذه الأسباب - أخبار كلمتك

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محافظ البنك المركزي: نجاح خطة تحقيق استقرار سعر صرف الدولار لهذه الأسباب - أخبار كلمتك

محافظ البنك المركزي: نجاح خطة تحقيق استقرار سعر صرف الدولار لهذه الأسباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:27 مساءً - أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي نجاح خطة تحقيق استقرار سعر صرف الدولار بفضل عدد من العوامل المهمة،  مشيرا إلى انتظام تحويلات المصريين في الخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية؛ برئاسة د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

كما حضر الاجتماع  أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور  أشرف العربي، من الأعضاء ذوي الخبرة بالمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من الأعضاء ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من الأعضاء ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إنه تم خلال الاجتماع استعراض أبرز مبادرات الحكومة والبنك المركزي لتحفيز تحويلات المصريين في الخارج.

وأوضح أنه في السياق نفسه تم التطرق للمبادرات التي أعلنتها الحكومة للمصريين في الخارج مثل مبادرة "بيت الوطن" والتي حققت نجاحا كبيرا، وفي هذا الصدد تم التأكيد على استمرار التدفق النقدي بالدولار إلى شرايين القطاع المصرفي على مدار السنوات المقبلة، ممثلا فى قيمة أقساط أراضي "بيت الوطن".

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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