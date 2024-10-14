السيسي يوجه رسالة قوية لضباط القوات المسلحة بشأن مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:26 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لضباط القوات المسلحة حديثي التخرج، قائلا:"أقول لكم مصر أمانة في رقابتكم واحنا بفضل الله هنكون حريصين على بناء قدراتكم والحفاظ عليها وانتم ايضا تحافظوا عليها وتبقوا مستعدين للذود عنها".

السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة



وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وكرم الرئيس السيسي عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيد.

وحضر فعاليات الندوة التثقيفية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة.

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