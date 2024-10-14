السيسي: لا بد أن تبقى القوات المسلحة والشرطة في أعلى جاهزية وقدرة لحماية البلد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:26 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 05:17 م 10/14/2024 5:17:42 PM

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الفترة من 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، قائلا: «عاوز أقولكم إن فيه كتير من الأمور المتشابهة بين ما يحدث من اضطراب وأزمة كبيرة وما بين اللي إحنا كنا بنقول عليه أن إيجاد حل للقضية الفلسطينية وإعطاء أمل للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس، يكون له أثر كبير على كل شعوب المنطقة بلا استثناء؛ تعيش في أمن وأمان وسلام وندخل في مرحلة جديدة للغاية عما كنا فيه».

وأضاف خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التي عرضتها قناة إكسترا نيوز: «المهم الذي أثبتته كل الأحداث أن طول ما الشعب متماسك أي حاجة تانية تنقضي، إلا أن البلد يتعرض لتحدٍ خطير يفقدنا كل الجهد اللي إحنا بنبذله للحفاظ عليه وحماية وشعبنا».

وتابع: «حبيت أقولكم إن بلدنا بفضل الله بخير، وقدرات الجيش كفاية للدفاع عن بلدنا مش عشان نعمل حاجة ضد حد، وعلشان اللي بيتكلم قبل كده وحتى دلوقتي وبيسأل هل كان من المطلوب نجيب أسلحة للقوات المسلحة خلال العشر سنوات اللي فاتت؟ أنا مش هجاوب على السؤال ده خالص، ومش عشان الحرب اللي موجودة دلوقتي لكن لازم تعرفوا إن الحفاظ على قوة الدولة الشاملة بكل معانيها سواء القوة العسكرية أو الاقتصادية والثقافية والوعي أمر مهم ونشارك فيه كلنا، لا بد أن تبقى القوات المسلحة والشرطة في أعلى جاهزية وقدرة لحماية البلد».

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.