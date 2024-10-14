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السيسي: لا بد أن تبقى القوات المسلحة والشرطة في أعلى جاهزية وقدرة لحماية البلد - أخبار كلمتك

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السيسي: لا بد أن تبقى القوات المسلحة والشرطة في أعلى جاهزية وقدرة لحماية البلد - أخبار كلمتك

السيسي: لا بد أن تبقى القوات المسلحة والشرطة في أعلى جاهزية وقدرة لحماية البلد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:26 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 05:17 م 10/14/2024 5:17:42 PM

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمتك

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الفترة من 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، قائلا: «عاوز أقولكم إن فيه كتير من الأمور المتشابهة بين ما يحدث من اضطراب وأزمة كبيرة وما بين اللي إحنا كنا بنقول عليه أن إيجاد حل للقضية الفلسطينية وإعطاء أمل للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس، يكون له أثر كبير على  كل شعوب المنطقة بلا استثناء؛ تعيش في أمن وأمان وسلام وندخل في مرحلة جديدة للغاية عما كنا فيه».

وأضاف خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التي عرضتها قناة إكسترا نيوز: «المهم الذي أثبتته كل الأحداث أن طول ما الشعب  متماسك أي حاجة تانية تنقضي، إلا أن البلد يتعرض لتحدٍ خطير يفقدنا كل الجهد اللي إحنا بنبذله للحفاظ عليه وحماية وشعبنا».

 

وتابع: «حبيت أقولكم إن بلدنا بفضل الله بخير، وقدرات الجيش كفاية للدفاع عن بلدنا مش عشان نعمل حاجة ضد حد، وعلشان اللي بيتكلم قبل كده وحتى دلوقتي وبيسأل هل كان من المطلوب نجيب أسلحة للقوات المسلحة خلال العشر سنوات اللي فاتت؟ أنا مش هجاوب على السؤال ده خالص، ومش عشان الحرب اللي موجودة دلوقتي لكن لازم تعرفوا إن الحفاظ على قوة الدولة الشاملة بكل معانيها سواء القوة العسكرية أو الاقتصادية والثقافية والوعي أمر مهم ونشارك فيه كلنا، لا بد أن تبقى القوات المسلحة والشرطة في أعلى جاهزية وقدرة لحماية البلد».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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