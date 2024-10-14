نقيب المعلمين يناقش سبل نشر الخدمات النقابية مع تعليم الجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:26 مساءً - استقبل خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية، أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، للتعاون فى نشر الخدمات النقابية فى أوساط المعلمين بالجيزة، وتيسير الحصول عليها.

النقابة العامة للمهن التعليمية

واستعرض نقيب المعلمين، الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها، والجهود المبذولة في توفير المزايا التأمينية والإجتماعية والعلاجية والقرض الحسن للمعلمين، واتاحه الدورات التدريبية فى الاستراتيجية والأمن القومي بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للتدريب، لكل معلمى مصر فى كافة المحافظات.

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ومن جانبه، أشاد "أشرف سلومة" بما تقدمه النقابة العامة للمهن التعليمية، لخدمة المعلمين وأسرهم، مبديا استعداده، نشر الخدمات التى تقدمها النقابة العامة، والتعريف بها فى الإدارات التعليمية ومعلمى المدارس بالجيزة، بما يعود بالنفع على المعلم وأسرته.

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