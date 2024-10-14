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السيسي يشهد الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة (صور) - أخبار كلمتك

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السيسي يشهد الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة (صور) - أخبار كلمتك

السيسي يشهد الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:26 مساءً - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد  وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

كما كرم الرئيس السيسي عددا من ابطال حرب اكتوبر المجيد.

وحضر فعاليات الندوة التثقيفية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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