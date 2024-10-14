السيسي: قدرات الجيش المصري كافية للدفاع عن بلادنا وليست للاعتداء على أحد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:56 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تسليح الجيش المصري خلال العشر سنوات الماضية كان بهدف الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وليس للاعتداء.

من 7 أكتوبر وحتى الآن، بلدنا بخير وقدرات الجيش كافية للدفاع عن بلادنا وليس للاعتداء على أحد.

وأوضح الرئيس السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالا بنصر أكتوبر، أنه كان مطلوب تسليح الجيش المصري خلال العشر سنوات الماضية للحفاظ على قوة الدولة بكل معانيها، وهو أمر ضروري، ليس لما نشاهده الآن من أحداث في المنطقة، بل وحتى لو لم تكن هذه الأحداث لابد للقوات المسلحة والشرطة أن يكونا في أعلى جاهزية للحفاظ على أمن البلاد واستقرار، وأن نكون مقتعنين بذلك، و نحن أيضا محتاجين أننا نتكلم في هذا الأمر مع الشعب.

وقال الرئيس السيسي، إنه رغم مرور واحد وخمسين عاماً، فمازال معين نصر أكتوبر، يفيض بالعبر والدروس والتجارب، التي نستلهم منها رؤيتنا لحاضرنا ومستقبلنا، وتؤكد لنا، أن التخطيط العلمي والتنفيذ الدقيق والتكاتف أمام التحديات، هو السبيل المضمون لتحقيق الأهداف وهذه رسالة متكررة من الشعب المصري، على مدار السنوات، باختلاف الصعاب والتحديات.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ"51" لنصر حرب أكتوبر المجيدة، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية