وزارة التعليم الفني تعلن نتائج الاختبارات النهائية 2023-2024 بعدن - أخبار كلمتك

وزارة التعليم الفني تعلن نتائج الاختبارات النهائية 2023-2024 بعدن - أخبار كلمتك

كوادر ثانوية ابان ينظمون وقفة احتجاجية جديدة ويعلنون هذا الامر - أخبار كلمتك

كوادر ثانوية ابان ينظمون وقفة احتجاجية جديدة ويعلنون هذا الامر - أخبار كلمتك

الكشف عن المسؤول الذي حرم عدن من الكهرباء - أخبار كلمتك

الكشف عن المسؤول الذي حرم عدن من الكهرباء - أخبار كلمتك

فضيحة مدوية.. تعرض عصابة ابتزاز للفتيات بصورهم وبفيديوهات في صنعاء لهذا الامر - أخبار كلمتك

فضيحة مدوية.. تعرض عصابة ابتزاز للفتيات بصورهم وبفيديوهات في صنعاء لهذا الامر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نجوى فؤاد تغيب عن افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.. لهذا السبب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نجوى فؤاد تغيب عن افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.. لهذا السبب - أخبار كلمتك

«تعليم الجيزة» توجه بحصر نسبة الغياب وتشكيل لجان متابعات للمدارس - أخبار كلمتك

«تعليم الجيزة» توجه بحصر نسبة الغياب وتشكيل لجان متابعات للمدارس - أخبار كلمتك

تبدأ من مرحلة الحمل وتستمر مدى الحياة.. 8 أساليب تضمن التربية الإيجابية لطفلك - أخبار كلمتك

تبدأ من مرحلة الحمل وتستمر مدى الحياة.. 8 أساليب تضمن التربية الإيجابية لطفلك - أخبار كلمتك

‏صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بصيرة لتنفيذ أول ‏دبلومات متخصصة في الإعاقة البصرية ‏بمصر - أخبار كلمتك

‏صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بصيرة لتنفيذ أول ‏دبلومات متخصصة في الإعاقة البصرية ‏بمصر - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض الجمبري وارتفاع البلطي في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض الجمبري وارتفاع البلطي في سوق العبور - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

السيسي: قدرات الجيش المصري كافية للدفاع عن بلادنا وليست للاعتداء على أحد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
السيسي: قدرات الجيش المصري كافية للدفاع عن بلادنا وليست للاعتداء على أحد - أخبار كلمتك

السيسي: قدرات الجيش المصري كافية للدفاع عن بلادنا وليست للاعتداء على أحد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:56 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تسليح الجيش المصري خلال العشر سنوات الماضية كان بهدف الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وليس للاعتداء.

من 7 أكتوبر وحتى الآن، بلدنا بخير وقدرات الجيش كافية للدفاع عن بلادنا وليس للاعتداء على أحد.

وأوضح الرئيس السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالا بنصر أكتوبر، أنه كان مطلوب تسليح الجيش المصري خلال العشر سنوات الماضية للحفاظ على قوة الدولة بكل معانيها، وهو أمر ضروري، ليس لما نشاهده الآن من أحداث في المنطقة، بل وحتى لو لم تكن هذه الأحداث لابد للقوات المسلحة والشرطة أن يكونا في أعلى جاهزية للحفاظ على أمن البلاد واستقرار، وأن نكون مقتعنين بذلك، و نحن أيضا محتاجين أننا نتكلم في هذا الأمر مع الشعب.

وقال الرئيس السيسي، إنه رغم مرور واحد وخمسين عاماً، فمازال معين نصر أكتوبر، يفيض بالعبر والدروس والتجارب، التي نستلهم منها رؤيتنا لحاضرنا ومستقبلنا، وتؤكد لنا، أن التخطيط العلمي والتنفيذ الدقيق والتكاتف أمام التحديات، هو السبيل المضمون لتحقيق الأهداف وهذه رسالة متكررة من الشعب المصري، على مدار السنوات، باختلاف الصعاب والتحديات.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ"51" لنصر حرب أكتوبر المجيدة، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مدبولي: تحرص مصر على تبني نهج وطني متكامل يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق