الرئيس السيسي: خيار مصر للسلام العادل والمستدام يفرض علينا بناء القدرات الشاملة للدولة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:40 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مساعي مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة تنبع من القدرة والقوة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 51 لملحمة العبور، أن خيار مصر للسلام العادل والمستدام يفرض علينا بناء القدرات الشاملة للدولة لردع أي محاولة للتنفكير في الاعتداء عليها.