الرئيس السيسي: الجيش والشعب سطرا ملحمة أكتوبر معا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:40 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مساعي مصر الدائمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة تنبع من القدرة والقوة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، أن الجيش والشعب سطرا ملحمة أكتوبر معا، مشيرا إلى أن التاريخ العسكري سجل بحروف من نور عظمة نصر أكتوبر.

وتابع الرئيس أن انتصار أكتوبر سيظل علامة فارقة في تاريخ الوطن والتاريخ العسكرين لافتا إلى أننا نستلهم من حرب أكوبر رؤيتنا بحاضرنا ومستقبلنا.

وأكد الرئيس السيسي أن النصر لا يتحقق فقط على جبهات القتال بل بصمود الشعب.

جدير بالذكر أن فعاليات الندوة التثقيفية رقم 40 بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بعنوان «نصر أكتوبر 73 حكاية شعب»، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويحضر الندوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، وكبار رجال القوات المسلحة.