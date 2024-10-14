الرئيس السيسي: انتصار أكتوبر سيظل علامة فارقة في تاريخ الوطن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:40 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن انتصار أكتوبر سيظل علامة فارقة في تاريخ الوطن والتاريخ العسكري.

وأضاف الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، إننا نستلهم من حرب أكوبر رؤيتنا بحاضرنا ومستقبلنا.

وتابع الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 40 لانتصارات أكتوبر، أن النصر لا يتحقق فقط على جبهات القتال بل بصمود الشعب.

جدير بالذكر أن فعاليات الندوة التثقيفية رقم 40 بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بعنوان «نصر أكتوبر 73 حكاية شعب»، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويحضر الندوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، وكبار رجال القوات المسلحة.