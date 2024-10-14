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الرئيس السيسي: انتصار أكتوبر سيظل علامة فارقة في تاريخ الوطن - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي: انتصار أكتوبر سيظل علامة فارقة في تاريخ الوطن - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: انتصار أكتوبر سيظل علامة فارقة في تاريخ الوطن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:40 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن انتصار أكتوبر سيظل علامة فارقة في تاريخ الوطن والتاريخ العسكري.

وأضاف الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، إننا نستلهم من حرب أكوبر رؤيتنا بحاضرنا ومستقبلنا.

وتابع الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 40 لانتصارات أكتوبر، أن النصر لا يتحقق فقط على جبهات القتال بل بصمود الشعب.

جدير بالذكر أن فعاليات الندوة التثقيفية رقم 40 بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بعنوان «نصر أكتوبر 73 حكاية شعب»، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويحضر الندوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، وكبار رجال القوات المسلحة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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