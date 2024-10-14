ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:40 مساءً - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بشكل طفيف، ختام تعاملات اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، ومقارنة بآخر التحديثات على مؤشر شاشة بنك مصر، فارتفع سعره عنده 48.62 جنيه للبيع، و48.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر في مجالات متعددة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي ختام تعاملات اليوم نحو 48.68 جنيه للبيع، و48.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي ختام تعاملات اليوم نحو 48.64 جنيه للبيع، و48.54 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الإثنين عند 48.62 جنيه للبيع، و48.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 48.65 جنيه للبيع، و48.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية ختام تعاملات اليوم نحو 48.65 جنيه للبيع، و48.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

ارتفع سعر الدولار في بنك البركة ختام تعاملات اليوم عند 48.64 جنيه للبيع، و48.54 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 48.67 جنيه للبيع، و48.57 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية اليوم نحو 48.60 جنيه للبيع، و48.50 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي فسجل عند مستوى 48.65 جنيه للبيع، و48.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي ختام اليوم الإثنين نحو 48.68 جنيه للبيع، و48.58 جنيه للشراء.