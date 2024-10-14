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100 يوم صحة» تقدم أكثر من 117 مليون خدمة مجانية خلال 74 يوما - أخبار كلمتك

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100 يوم صحة» تقدم أكثر من 117 مليون خدمة مجانية خلال 74 يوما - أخبار كلمتك

100 يوم صحة» تقدم أكثر من 117 مليون خدمة مجانية خلال 74 يوما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:40 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 117 مليون و27 ألفا و79 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأحد 13 أكتوبر، وفي إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و849 ألفا و577 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة 100 يوم صحة» قدمت 677 ألفا و186 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة 100 يوم صحة» قدمت 418 ألفاً و595 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 83 ألفاً و358 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 67 ألفا و218 خدمة، بالإضافة لتقديم 94 ألفا و898 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة قدمت 44 ألفا و976 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 80 ألفا و647 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 237 ألفا و645 خدمات.

وقال «عبد الغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و613 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 13 ألفاً و148 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2185 عملية، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 44 ألفا و875 خدمة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة 100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ80 ألفا و233 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن 15335.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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