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الرئيس السيسي: القوات المسلحة هي الدرع الحصين الذي يحمي مقدرات الشعب - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي: القوات المسلحة هي الدرع الحصين الذي يحمي مقدرات الشعب - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: القوات المسلحة هي الدرع الحصين الذي يحمي مقدرات الشعب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:40 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن التاريخ العسكري سجل بحروف من نور عظمة انتصار أكتوبر، والشعب المصري قدم مثالا يحتذى به لمساندة جيشه في حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 51 لملحمة العبور، أن الجيش والشعب سطرا ملحمة أكتوبر معا، مؤكدا أن القوات المسلحة هي الدرع الحصين الذي يحمي مقدرات الشعب.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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