الرئيس السيسي: القوات المسلحة هي الدرع الحصين الذي يحمي مقدرات الشعب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:40 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن التاريخ العسكري سجل بحروف من نور عظمة انتصار أكتوبر، والشعب المصري قدم مثالا يحتذى به لمساندة جيشه في حرب أكتوبر المجيدة.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 51 لملحمة العبور، أن الجيش والشعب سطرا ملحمة أكتوبر معا، مؤكدا أن القوات المسلحة هي الدرع الحصين الذي يحمي مقدرات الشعب.
اقرأ أيضاً
الرئيس السيسي: خيار مصر للسلام العادل والمستدام يفرض علينا بناء القدرات الشاملة للدولة
الرئيس السيسي: انتصار أكتوبر سيظل علامة فارقة في تاريخ الوطن
0 تعليق