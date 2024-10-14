الرئيس السيسي: القوات المسلحة هي الدرع الحصين الذي يحمي مقدرات الشعب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:40 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن التاريخ العسكري سجل بحروف من نور عظمة انتصار أكتوبر، والشعب المصري قدم مثالا يحتذى به لمساندة جيشه في حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 51 لملحمة العبور، أن الجيش والشعب سطرا ملحمة أكتوبر معا، مؤكدا أن القوات المسلحة هي الدرع الحصين الذي يحمي مقدرات الشعب.