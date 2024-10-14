السيسي: نصر أكتوبر حكاية تجلت فيها عبقرية الشخصية المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:31 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ نصر أكتوبر كان حكاية شعب، وحكاية آباء وأمهات قدموا أبناءهم فداءً لهذا الوطن، وحكاية زوجات وأبناء وبنات عانوا مرارة الفراق، وحكاية كل مواطن من شمال مصر لجنوبها ومن شرقها لغربها تحمل وصبر من أجل بلده.

وأضاف "السيسي"، خلال الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة تحت عنوان "نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب"، أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أنّ نصر أكتوبر كان حكاية تجلت فيها الشخصية المصرية بكل عبقريتها فصنعت ما كان يعتقده البعض أنه مستحيل، وتؤكد أن هذا الشعب يبذل الغالي والنفيس لحماية أمنه وسلامة أرضه ضد أي تهديد أو اعتداء وأن القوات المسلحة هي الدرع الحصين الذي يحمي مقدرات هذا الوطن مدعومة بوحدة شعبها وصلابته وإرادته.

السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وكرم الرئيس السيسي عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيد.

وحضر فعاليات الندوة التثقيفية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة.

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