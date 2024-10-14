14 أكتوبر 1973، خسائر العدو تصل إلى 44 طائرة و150 دبابة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:31 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 04:28 م 10/14/2024 4:28:27 PM

ذكريات نصر أكتوبر 1973، صدرت العديد من البيانات العسكرية الصادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة فى مثل هذا اليوم 14 أكتوبر من العام.

وكشفت البيانات الصادرة فى مثل هذا اليوم على التقدم الذى قامت به قواتنا وتكبيد العدو الإسرائيلى خسائر فادحة سواء من الطائرات أو الدبابات.

البيانات العسكرية من يوم 14 اكتوبر 73

البيان الرقم (36)

التاريخ: 14 /10 /1973

سعت: 0949

الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

بدأت قواتنا المسلحة في الساعة السادسة من صباح اليوم وطبقًا للخطة الموضوعة في تطوير الهجوم شرقًا ولا تزال المعركة مستمرة بنجاح على طول المواجهة.

ــــــــــــــــــــــــ

البيان الرقم (37)

التاريخ: 14 /10 /1973

سعت: 1427

الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

ما زال القتال مستمرًا بعنف وشراسة بالغة على امتداد طول جبهة القتال داخل سيناء بين قواتنا المدرعة والميكانيكية المتقدمة شرقًا وبين قوات العدو التي تحاول أن تتصدى لها فقامت قواتنا الجوية بقصف قوات العدو ومواقعه التي تعترض تقدم قواتنا وقد تدخل طيران العدو في المعارك الدائرة فأسقطت له وسائل دفاعنا الجوي 24 طائرة حتى ساعة إعداد هذا البيان.

ــــــــــــــــــــــــ

البيان الرقم (38)

التاريخ: 14 /10 /1973

سعت: 1858

الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد المعارك الضارية التي تمت طوال اليوم بغرض تدمير مدرعات العدو، أمكن لقواتنا تحرير مساحات جديدة من الأرض على جميع المواجهة بسيناء وذلك رغم محاولات العدو المتكررة لمنع تقدم قواتنا وبرغم قيامه بضربات مضادة عديدة استخدم فيها الدبابات والأسلحة المضادة للدبابات بكثافة وفي معاونة طائراته، وقد تمكنت قواتنا من تحقيق هدفها بعد أن دمرت للعدو 150 دبابة وقد قامت قواتنا الجوية بقصف مركز لمواقع الصواريخ المضادة للدبابات التي كانت تعوق تقدم قواتنا على طور المواجهة ودمرت جزءًا كبيرًا منها واضطرت الباقي للفرار شرقًا.

ــــــــــــــــــــــــ

البيان الرقم (39)

التاريخ: 14/10/1973

سعت: 2115

الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

دارت اليوم عدة معارك جوية بين قواتنا الجوية وطائرات العدو التي حاولت مهاجمة قواتنا ومطاراتنا وكان أعنفها المعركة التي دارت بعد ظهر اليوم فوق شمال الدلتا وقد دمرت خلالها للعدو 15 طائرة وأصيبت لنا ثلاث طائرات كما تمكنت وسائل دفاعنا الجوي من إسقاط 29 طائرة للعدو منها 2 طائرة هليكوبتر طوال اليوم وبذا يكون إجمالي خسائر العدو من الطائرات في معارك اليوم 44 طائرة منها 2 طائرة هليكوبتر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية