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14 أكتوبر 1973، خسائر العدو تصل إلى 44 طائرة و150 دبابة - أخبار كلمتك

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14 أكتوبر 1973، خسائر العدو تصل إلى 44 طائرة و150 دبابة - أخبار كلمتك

14 أكتوبر 1973، خسائر العدو تصل إلى 44 طائرة و150 دبابة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:31 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 04:28 م 10/14/2024 4:28:27 PM

الدبابات المحطمة,
الدبابات المحطمة, كلمتك
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ذكريات  نصر أكتوبر 1973، صدرت العديد من البيانات العسكرية الصادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة فى مثل هذا اليوم 14 أكتوبر من العام.

وكشفت البيانات الصادرة فى مثل هذا اليوم على التقدم الذى قامت به قواتنا وتكبيد العدو الإسرائيلى خسائر فادحة سواء من الطائرات أو الدبابات.

البيانات العسكرية من يوم 14 اكتوبر 73
البيان الرقم (36)
التاريخ: 14 /10 /1973
سعت: 0949
الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
بسم الله الرحمن الرحيم
بدأت قواتنا المسلحة في الساعة السادسة من صباح اليوم وطبقًا للخطة الموضوعة في تطوير الهجوم شرقًا ولا تزال المعركة مستمرة بنجاح على طول المواجهة.
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البيان الرقم (37)
التاريخ: 14 /10 /1973
سعت: 1427
الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
بسم الله الرحمن الرحيم
ما زال القتال مستمرًا بعنف وشراسة بالغة على امتداد طول جبهة القتال داخل سيناء بين قواتنا المدرعة والميكانيكية المتقدمة شرقًا وبين قوات العدو التي تحاول أن تتصدى لها فقامت قواتنا الجوية بقصف قوات العدو ومواقعه التي تعترض تقدم قواتنا وقد تدخل طيران العدو في المعارك الدائرة فأسقطت له وسائل دفاعنا الجوي 24 طائرة حتى ساعة إعداد هذا البيان.
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البيان الرقم (38)
التاريخ: 14 /10 /1973
سعت: 1858
الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد المعارك الضارية التي تمت طوال اليوم بغرض تدمير مدرعات العدو، أمكن لقواتنا تحرير مساحات جديدة من الأرض على جميع المواجهة بسيناء وذلك رغم محاولات العدو المتكررة لمنع تقدم قواتنا وبرغم قيامه بضربات مضادة عديدة استخدم فيها الدبابات والأسلحة المضادة للدبابات بكثافة وفي معاونة طائراته، وقد تمكنت قواتنا من تحقيق هدفها بعد أن دمرت للعدو 150 دبابة وقد قامت قواتنا الجوية بقصف مركز لمواقع الصواريخ المضادة للدبابات التي كانت تعوق تقدم قواتنا على طور المواجهة ودمرت جزءًا كبيرًا منها واضطرت الباقي للفرار شرقًا.
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البيان الرقم (39)
التاريخ: 14/10/1973
سعت: 2115
الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
بسم الله الرحمن الرحيم
دارت اليوم عدة معارك جوية بين قواتنا الجوية وطائرات العدو التي حاولت مهاجمة قواتنا ومطاراتنا وكان أعنفها المعركة التي دارت بعد ظهر اليوم فوق شمال الدلتا وقد دمرت خلالها للعدو 15 طائرة وأصيبت لنا ثلاث طائرات كما تمكنت وسائل دفاعنا الجوي من إسقاط 29 طائرة للعدو منها 2 طائرة هليكوبتر طوال اليوم وبذا يكون إجمالي خسائر العدو من الطائرات في معارك اليوم 44 طائرة منها 2 طائرة هليكوبتر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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