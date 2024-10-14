السيسي: مستمرون في بناء قدرات القوة الشاملة لردع أي اعتداء على الوطن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:31 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي:"انتصار أكتوبر 1973 علامة فارقة في تاريخ وطننا العزيز معبرا عن إرادة أمة حولت الهزيمة الي نصر".

وأضاف:" نصر أكتوبر يؤكد أن التخطيط العلمي والتنفيذ الدقيق والتكاتف أمام التحديات هو السبيل المضمون لتحقيق الأهداف".

وتابع:"الشعب المصري قدم بجميع فئاته مثال يحتذى به في مساندة جيشه ماديا ومعنويا وأثبت أن النصر يتحقق أولا بوحدة الشعب وصموده ووعيه وإيمانه، نصر أكتوبر حقا حكاية شعب، حكاية اباء وأمهات قدموا أبنائهم فدءًا للوطن، حكاية كل مواطن من شمال مصر الي جنوبها ومن شرقها الي غربها".

وأكمل خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة:"القوات المسلحة هي الدرع الحصين الذي يحمي مقدرات هذا الوطن مدعومة بوحدة شعبها وصلابته وإرادته"

وقال:"يحل علينا هذا العام نصر أكتبر في ظل أوضاع مضطربة يشهدها محيطنا الإقليمي تؤكد لنا من جديد أنا خيارنا للسلام العادل والمستدام يفرض علينا الاستمرار في بناء قدرات القوة الشاملة لهذا الوطن كونها السبيل الوحيد لصون وحماية السلام وردع أي محاولة للتبكير في الاعتداء عليه".

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "مفتاح النصر" خلال الندوة التثقيفية

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيلًا وثائقيا "مفتاح النصر" خلال الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.

وبدأت فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعرض آيات من القرآن الكريم التي أذعتها إذاعة القرآن الكريم فجر يوم 6 أكتوبر عام 1973.

السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وكرم الرئيس السيسي عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيد.

وحضر فعاليات الندوة التثقيفية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة.

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