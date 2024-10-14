السيسي: الشعب المصري قدم مثالا يحتذى به في مساندة جيشه بحرب أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:31 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ التاريخ العسكري سجّل بحروف من نور عظمة انتصار أكتوبر، موضحًا: "إنني أود التركيز اليوم على دور الشعب المصري بأكمله في تحقيق هذا الانتصار".



وأضاف "السيسي"، خلال الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة تحت عنوان "نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب"، أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الشعب المصري قدم بجميع فئاته مثالا يحتذى به في مساندة جيشه ماديا ومعنويا، وأثبت أن النصر لا يتحقق فقط على جبهات القتال وإنما يتحقق أولا بوحدة الشعب وصموده ووعيه وإيمانه وإرادته في التحدي والنصر.

السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة



وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وكرم الرئيس السيسي عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة.

وحضر فعاليات الندوة التثقيفية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة.

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