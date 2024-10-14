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شيخ الأزهر يستقبل مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية وسفير مصر الجديد لدى مالي - أخبار كلمتك

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شيخ الأزهر يستقبل مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية وسفير مصر الجديد لدى مالي - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يستقبل مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية وسفير مصر الجديد لدى مالي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، السفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، والسيد محمد الجمال، سفير مصر الجديد لدى مالي، والسفير أحمد فريد، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية، لبحث سُبل تعزيز دور الأزهر الشريف في المجالات التعليمية والدعوية في إفريقيا.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر حرص الأزهر على دعم أبناء القارة الإفريقية من خلال زيادة عدد المنح الدراسية المخصصة لأبناء المسلمين في معظم الدول الإفريقية، وزيادة عدد المبتعثين الأزهريين الذين ينشرون المنهج الأزهري الوسطي، واستضافة الأئمة والوعاظ الأفارقة للتدريب في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، من خلال برامج تدريبية تمت صياغتها وفقًا لاحتياجات كل دولة وتحدياتها الداخلية.

وأشار شيخ الأزهر إلى أهمية تعزيز التعاون مع وزارة الخارجية في تأهيل المبعوثين الأزهريين قبل سفرهم، وتزويدهم بملخص تعريفي عن الدولة المبتعثين إليها، بالإضافة إلى المهارات اللغوية والبروتوكولية بما يسهل لهم فرص التواصل والتعامل مع كل فئات المجتمع، كما أكد على التعاون مع الوزارة في ربط الطلاب الوافدين بسفارات بلادهم المتواجدة في مصر، وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم.

شيخ الأزهر يستقبل مساعد وزير الخارجية لشؤن الثقافة

وأشار فضيلة الإمام الأكبر إلى مشروع الأزهر الدولي لنشر اللغة العربية، الذي يسعى الأزهر من خلاله لإنشاء مراكز لتعليم اللغة العربية في مختلف دول العالم، وتلقى الأزهر عددًا من الطلبات لافتتاح فروع في عدة دول منذ الإعلان عن البرنامج، بالإضافة إلى برنامج «التعريف بالإسلام» وهو منهج أكاديمي للتعريف بالإسلام، ويستهدف كل مَن يريد التعرف على الإسلام من غير المسلمين، ويستهدف أيضًا سفراء الدول الإسلامية حول العالم وتقديم إجابات منطقية على التساؤلات التي تقدم لهم حول الإسلام ومنهجه في التعامل مع الآخر وموقفه من مختلف القضايا المعاصرة.

من جانبه أعرب السفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به شيخ الأزهر في خدمة الإسلام ودعم قضايا المسلمين حول العالم وبخاصة في إفريقيا، ونشر صحيح الدين وتعاليمه السمحة التي تدعو إلى السلام والأخوة، وترسخ التعايش السلمي المشترك، مؤكدًا حرص وزارة الخارجية المصرية على تعزيز مكانة الأزهر عالميًّا، وترويج الخدمات التي يقدمها للمسلمين حول العالم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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