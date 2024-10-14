مصر للطيران تكرم أبطالها الرياضيين الفائزين في بطولة الجمهورية للشركات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:15 مساءً - قام المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ مصر للطيران، بتكريم الفرق الرياضية بالشركة الفائزة في بطولة الجمهورية للشركات في دورتها 57، والتي أقيمت على ملاعب محافظة بورسعيد الباسلة، يأتي ذلك في إطار اهتمام الشركة الوطنية مصر للطيران بالعنصر البشري وتشجيعه على تنمية مهاراته الثقافية والرياضية جنبا إلى جنب مع العمل.

وحضر حفل التكريم المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار شريف خليل مساعد رئيس الشركة القابضة والطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والطيار خالد حمدي رفعت رئيس اللجنة العليا للنشاط الرياضي والثقافي بالشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة ولفيف من القيادات بمصر للطيران.

ومن جانبه هنأ المهندس يحيى زكريا جميع الرياضيين من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية بالشركة القابضة وشركاتها التابعة بمناسبة حصول فرق مصر للطيران على كؤوس المراكز الأولى خلال مشاركتهم في بطولة الجمهورية للشركات بمدينة بورسعيد، وأضاف في كلمته لقد شرفتم الشركة قبل أيام بتحمل المسؤلية، ولقد كان تشريفًا وتكليفًا، فلم تكن المهمة سهلة ولكنني كنت معتمدًا على الله ثم خبراتكم وعطائكم وجهودكم في إعلاء اسم مصر للطيران في البطولة والعودة بالكئوس في جميع الألعاب المشاركة في البطولة، فلكم الشكر على هذه الثقة ولكم الشكر على هذا الدعم ولكم الشكر على عطائكم وتعاونكم، ولمصر للطيران الفخر بأبنائها الرياضيين الذين هم أيضًا نجوم في منتخب مصر والأندية المصرية الكبرى في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

كما أعرب الطيار محمد عليان عن شكره للفرق المشاركة والتي شرفت الشركة في المحفل الرياضي ورفعت اسم مصر للطيران عاليا وهذا يؤكد علي موهبة العاملين والكوادر المميزة بالشركة، وأضاف أنه يتمنى أن نجتمع العام القادم بمزيد من النجاحات ومشاركات أكثر للفرق وازدهار للشركة في جميع المحافل المحلية والدولية.

كما قام الطيار خالد رفعت رئيس اللجنة العليا للنشاط الرياضي والثقافي بشكر جميع الزملاء المشاركين في البطولة علي الانجاز الذي تم تحقيقه والفوز بأربعة كؤوس للشركة من خلال المشاركة بفرق ( الكرة الطائرة – كرة السلة – كرة الماء – الجودو)، كما توجه بالشكر للمهندس يحيي زكريا علي دعمه للنشاط الرياضي بالشركة ولتحفيز العنصر البشري بالشركة وتوفيره لكافة التسهيلات اللازمة للمشاركين في البطولة ورفع الروح الرياضية بين الزملاء.

وفي نهاية الحفل تم تكريم جميع أفراد البعثة الرياضية المشاركين في بطولة الجمهورية للشركات، وتم التقاط العديد من الصور التذكارية توثيقا للحدث.

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