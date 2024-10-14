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وزير النقل ينهي اجتماعه الأول بالسكك الحديدية ويلتقي السائقين - أخبار كلمتك

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وزير النقل ينهي اجتماعه الأول بالسكك الحديدية ويلتقي السائقين - أخبار كلمتك

وزير النقل ينهي اجتماعه الأول بالسكك الحديدية ويلتقي السائقين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:15 مساءً - أنهى الفريق كامل الوزير وزير النقل اجتماعه بقيادات ومجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية، ليبدأ اجتماع آخر وسائقي القطارات. 

وناقش الوزير ومجلس الإدارة أسباب حادث قطار المنيا، مؤكدا أهمية تثقيف السائقين وتفعيل لائحة السكك الحديدية والخاص بالكشف الدورى على قائدي القطارات من خلال الكشف الطبى الشامل وكشف المخدرات لبيان موقف السائقين. 

وجاء ذلك على خلفية الحادث الذي وقع صباح الأحد ١٣ أكتوبر بمنطقة ماقوسة بمحافظة المنيا نتيجة تصادم جرار سكة حديد بقطار رقم ١٠٨٧ النوم.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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