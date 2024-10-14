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جامعة عين شمس تستقبل وفدا رفيع المستوى من كيوشو اليابانية - أخبار كلمتك

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جامعة عين شمس تستقبل وفدا رفيع المستوى من كيوشو اليابانية - أخبار كلمتك

جامعة عين شمس تستقبل وفدا رفيع المستوى من كيوشو اليابانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:59 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 03:49 م 10/14/2024 3:49:39 PM

جامعة عين شمس، كلمتك
جامعة عين شمس، كلمتك
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 استقبلت غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفدا رفيع المستوى من جامعة كيوشو اليابانية برئاسة الدكتور شوجي شيميزو نائب رئيس جامعة كيوشو للشئون الدولية بمعهد الدراسات الآسيوية والأوقيانوسية، وذلك لبحث سبل توسيع واستثمار التعاون بين الجامعتين في مجالات الطب، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، اللغات، الآداب وطب الأسنان.

 

وألقت غادة فاروق الضوء على كليات الجامعة وتخصصاتها،  كما تحدثت عن الجامعة وكونها تضم ٢٠ كلية ومعهدا،٢٥٠ ألف طالب و١٠ آلاف طالب وافد؛ موضحة أن جامعة عين شمس لديها العديد من الاتفاقيات والشراكات الدولية وخاصة في آسيا، ولا سيما أنه قد تم التعاون مسبقا مع جامعة كيوشو.

وتضمن اللقاء تعريف بكليات الجامعة المختلفة، كما تم عرض تعريفي بجامعة كيوشو اليابانية.

وحضر اللقاء من جانب جامعة عين شمس سلوي رشاد عميد كلية الألسن، نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، حنان كامل عميد كلية الآداب،  كريم البطوطي عميد كلية طب الأسنان،  شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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