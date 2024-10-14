الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع أبطال حرب أكتوبر بالندوة التثقيفية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:59 مساءً - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي فى صورة تذكارية مع مجموعة من أبطال حرب أكتوبر، وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "مفتاح النصر" خلال الندوة التثقيفية

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيلًا وثائقيا "مفتاح النصر" خلال الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.

الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تبدأ ببث آيات من القرآن الكريم يوم 6 أكتوبر 1973

وبدأت فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعرض آيات من القرآن الكريم التي أذعتها إذاعة القرآن الكريم فجر يوم 6 أكتوبر عام 1973.

السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وكرم الرئيس السيسي عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيد.

وحضر فعاليات الندوة التثقيفية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة.

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