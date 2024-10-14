الندوة التثقيفية الـ40.. الرئيس السيسي يشاهد أوبريت «عايشين عبور تانى» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:52 مساءً - شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوبريت «عايشين عبور تاني» خلال الندوة التثقيفية رقم 40 بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
جدير بالذكر أن فعاليات الندوة التثقيفية رقم 40 بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بعنوان «نصر أكتوبر 73 حكاية شعب»، عقدت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحضر الندوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، وكبار رجال القوات المسلحة.
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