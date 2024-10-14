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خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.. الرئيس السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر المجيدة - أخبار كلمتك

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خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.. الرئيس السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر المجيدة - أخبار كلمتك

خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.. الرئيس السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر المجيدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:52 مساءً - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من أبطال القوات المسلحة، أثناء حرب أكتوبر المجيدة، وذلك خلال الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 51 لملحمة العبور.

جدير بالذكر أن فعاليات الندوة التثقيفية رقم 40 بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بعنوان «نصر أكتوبر 73 حكاية شعب»، عقدت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحضر الندوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، وكبار رجال القوات المسلحة.

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن «حرب مصر ضد الإرهاب» خلال الندوة التثقيفية

فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40.. الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع أبطال حرب أكتوبر

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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