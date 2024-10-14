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الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن «حرب مصر ضد الإرهاب» خلال الندوة التثقيفية - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن «حرب مصر ضد الإرهاب» خلال الندوة التثقيفية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن «حرب مصر ضد الإرهاب» خلال الندوة التثقيفية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:35 مساءً - شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن الحرب ضد الإرهاب والتطرف التي خاضتها مصر ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وجاء الفيلم مصحوبا بصوت بتعليق صوتي أداء الفنان أحمد فؤاد سليم.

جاء ذلك الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد.

وأفاد التعليق الصوتي: «شعب مصر صبور مكافح، وصبره وكفاحه نابع من خوفه على بلده وحرصه على أمنها واستقرارها، وسط مشكلات متراكمة خرج الشعب المصري يطالب بمطالب مشروعة وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وفي غفلة من ناسنا وأهلنا دخل علينا جماعة لا هم منا او نحن منهم».

وأضاف: «ولائهم الوحيد لجماعتهم التي كانت خدعتنا فترة بثوب الدين الذين كانوا يستترون ورائه، ولكن مثلما يُقال «انت يمكن تخدع بعض الناس لبعض الوقت، لكن مش ممكن تخدع كل الناس كل الوقت».

وتابع: «شعر الشعب بالخطر، فنزل مرة أخرى في أكبر تجمع بشري عرفته الإنسانية في 30 يونيه 2013، ومكنش ينفع جيشنا يشوف شعبه بيناديه ويغمض عينه، فكان القرار التاريخي للقيادة العامة للقوات المسلحة، وهو تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديدا».

الندوة التثقيفية الـ 40 لانتصارات أكتوبر

جدير بالذكر أن فعاليات الندوة التثقيفية رقم 40 بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بعنوان «نصر أكتوبر 73 حكاية شعب»، عقدت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحضر الندوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، وكبار رجال القوات المسلحة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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