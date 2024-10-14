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فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40.. الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع أبطال حرب أكتوبر - أخبار كلمتك

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فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40.. الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع أبطال حرب أكتوبر - أخبار كلمتك

فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40.. الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع أبطال حرب أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:35 مساءً - توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع 7 من أبطال حرب أكتوبر، المكرمين خلال الندوة التثقيفية الـ 40 بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

جدير بالذكر أن فعاليات الندوة التثقيفية رقم 40 بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بعنوان «نصر أكتوبر 73 حكاية شعب»، تقام بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويحضر الندوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، وكبار رجال القوات المسلحة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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