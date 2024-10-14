الاتحاد العام للمصريين في الخارج يدعم ندى رأفت الخراشي بمسابقة نجوم العلوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:26 مساءً - يعمل الاتحاد العام للمصريين في الخارج الآن على التواصل مع كل تيارات المصريين في مصر وكل أنحاء العالم للتصويت لصالح العبقرية المصرية ندى رأفت الخراشي في مسابقة نجوم الطاقة في دولة قطر.

ندى الخراشي هي رئيس فريق بحثي من مختلف أنحاء العالم تعمل على توليد الطاقة من الهواء مباشرة، ويستطيع أي إنسان في أي مكان من توليد الطاقة في أي وقت ويسعى الجميع من خلال التصويت على رابط (برنامج نجوم العلوم) من التصويت للمصرية والعربية الوحيدة في المسابقة، وفيما يلي نبذة عن المشتركة:

انطلقت مسيرة ندى الدراسية من جامعة فيرجينيا كومنولث - كلية فنون التصميم في قطر، بعد حصولها على منحة دراسية من مؤسسة قطر، لتلتحق بعدها بجامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر سعيًا وراء تحصيل درجة الماجستير في التصميم متعدد التخصصات، ولكونها باحثة ذات كفاءة عالية فقد منحتها الجامعة أيضا درجة الزمالة الدراسية.

تميزت مسيرة ندى بالعديد من الإنجازات، بما في ذلك الفوز بجائزة "مصمم البلقان للشباب" لتعزيز البيئات التي تدعم استعادة التفاعل بين الإنسان والطبيعة والروابط الاجتماعية. كما حصلت على المركز الثالث في مسابقة الأثاث الحضري والعام في ميلانو؛ وقد تم تسليط الضوء عليها في منشورات مرموقة مثلDezeen، وEntrepreneur Middle East، وCompasses، وScale. علاوة على ذلك، حصل مشروع فريقها "Electric Skin" على اعتراف دولي، حيث تم اختياره ضمن قائمة "أفضل 100 ابتكار" من قبل برنامج Prototype for Humanity التابع لـCOP 28، مما يبرز النهج المستقبلي للفريق نحو حلول الطاقة المستدامة.

جاء قرار ندى بالتقدم للاشتراك فى برنامج "نجوم العلوم"، من تأثرها بلقاءاتها مع خريجيه السابقين، ودعم عائلتها لها، وطموحها في تبني منصة مثل "نجوم العلوم" لاختراعها، حيث الحصول على دعم الخبراء في إرشادها لتطويره والنهوض به.

عن المشروع

يعتبر مشروع "Electric Skin" خطوة نحو تسويق مادة بيولوجية مبتكرة أثبتت فعاليتها في المختبرات البحثية، حيث تولد طاقة ميكروية ذاتيًا من رطوبة الهواء باستخدام بكتيريا Geobacter Sulfurreducens، وهي بكتيريا موجودة في الطين. من خلال استخراج البروتينات من هذه البكتيريا ودمجها مع مواد التحلل الحيوي، يهدف هذا المشروع إلى إنشاء مصدر طاقة مستدام يمكنه تغيير مجال إنترنت الأشياء (IoT) بشكل جذري بدءًا بالأجهزة الطبية الصغيرة. الهدف هو جعل الأجهزة مستقلة بذاتها عن طريق التخلص من اعتمادها على مصادر الطاقة الخارجية، خاصة في البيئات ذات التعرض المحدود لأشعة الشمس.

ويركز المشروع حاليًا على تطوير بطارية ميكروية قادرة على تشغيل أجهزة استشعار أساسية، بما في ذلك أجهزة مراقبة الصحة القابلة للارتداء مثل تلك التي تقيس مستويات الجلوكوز ودرجة حرارة الجسم. تتوسع الرؤية لتشمل إنشاء رقعة جلدية أو ملصق متعدد الاستخدامات، وتطوير لوحات تولد الطاقة ذاتيًا، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في كيفية تشغيل المعدات.

وتنبع دوافع ندى من مكان شخصي عميق، محفزة بمشاهدة التحديات التي يواجهها الأفراد في المناطق ذات الإمدادات الكهربائية غير المستقرة. استُلهم مشروع "Electric Skin" من أبحاث مبتكرة واستجابة للأزمات العالمية.

أثر المشروع

يطرح الجلد الكهربائي حلَّا مستدامًا، تنتهي دورة حياته بالتحلل الحيوي، بعيدًا عن طرق التخلص الالكترونية التقليدية، مما يعزز الحد من التأثير البيئي، ويعرض رؤية مستقبلية، حيث يمكن تشغيل أجهزة إنترنت الأشياء بشكل مستدام، بما يساهم في دعم سبل الاتصال والمراقبة في البيئات متفاوتة الاحتياجات، انطلاقًا من أحدث دور العلاج الصحية وحتى مناطق الأزمات والكوارث.

وتتطلع ندى إلى مستقبل أفضل، تعمل فيه تقنيات كالجلد الكهربائي وما يماثلها بصورة مستقلة، إيذانًا ببدء عصر جديد تحكمه الطاقة المستدامة، كما تطمح إلى تحقيق رؤيتها على نطاق عالمي، والنهوض بشركتها الناشئة من خلال مشاركتها برنامج "نجوم العلوم".

وتشجع ندى أقرانها من المبدعين العرب على تبني الابتكار متعدد التخصصات، والتحلى بروح المغامرة بالتخلى عن منطقة الراحة، والسعي الدائم وراء إيجاد حلول رائدة.

وأهاب الاتحاد العام للمصريين في الخارج بجميع المصريين في الخارج والداخل من التصويت لصالح المصرية ندى الخراشي للحصول على المركز الأول وتحقيق الحلم لمصرنا الغاليه.

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