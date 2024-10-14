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18 رسالة من السيسي للمصريين في الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة - أخبار كلمتك

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18 رسالة من السيسي للمصريين في الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة - أخبار كلمتك

18 رسالة من السيسي للمصريين في الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:26 مساءً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 03:19 م 10/14/2024 3:19:24 PM

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمتك

شهد  الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

كما كرم الرئيس السيسي عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة. 

وألقى الرئيس السيسي كلمة جاءت أبرز رسائلها كالتالي: 

  1. نصر أكتوبر كان وسيظل علامة فارقة فى تاريخ وطننا العزيز
  2. حرب أكتوبر حولت الهزيمة إلى نصر وملحمة سطرها الجيش والشعب ونفخر بها.
  3. بعد 51 عاما لا يزال نصر أكتوبر يفيض بالعبر
  4. التخطيط العلمى والتكاتف أمام التحديات هى السبيل لتحقيق الأهداف.
  5. التاريخ العسكرى سجل بحروف من نور عظمة انتصار أكتوبر
  6. دور الشعب كبير فى الانتصار ومساندة جيشه
  7. النصر يتحقق بوحدة الشعب وصموده وإرادته
  8. نصر أكتوبر حكاية شعب تحمل وصبر من أجل البلد.
  9. الشعب يبذل الغالي والنفيس لحماية أرضه
  10. القوات المسلحة هى الحصن الذى يحمى الوطن.
  11. السلام العادل يراعى حقوق الشعب الفلسطينى.
  12. ذكرى نصر أكتوبر تأتى فى ظل أوضاع مضطربة وخيارنا هو السلام العادل
  13. مساعى مصر الدائمة الحفاظ على الأمن واستقرار المنطقة.
  14. التحية والتقدير إلى ابطال مصر وشهداء القوات المسلحة حرب أكتوبر المجيد
  15. شعب مصر الأصيل ولا ينسى أبناءه من الشهداء.
  16. وجه الرئيس حديثه للقوات المسلحة المصرية قائلا: كنتم على مدار التاريخ حصن الوطن ويده الضاربة
  17. تلاحم الشعب قادر على تجاوز الظروف الصعبة
  18. الحرص على الاستمرار فى التنمية والبناء وتحسين ظروف المعيشة.
سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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